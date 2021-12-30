شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات تتأهل للمشروع النموذجي الأول لتطوير واجهة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم عن تأهيل سبع شركات تحالفات للمشروع النموذجي الأول لمبادرة الاستثمار المشترك للأراضي لتطوير الواجهة البحرية في مدينة الخبر.

وأوضحت الأمانة أنه بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تم تأهيل المستثمرين لتنفيذ المشروع من خلال بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات، وذلك في قطعتي أرض منفصلة على كورنيش الخبر بمساحة إجمالية تصل إلى 51,960 مترًا مربعًا، مبينة أن المشروع يهدف إلى بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات حيث يتضمن المشروع مجمعاً تجارياً، وترفيهياً، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات إضافة إلى مواقع ترفيهية مختلفة.

وأفادت أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة من المشاريع التي يعمل عليها القطاع البلدي ضمن برنامج التخصيص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للأصول وتحفيزه للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والإسهام في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بالمنطقة التي ستسهم في زيادة الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة الشرقية.