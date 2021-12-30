شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح «مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 627.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة «بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركتها المرتبطة بقيمة إجمالية 627.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه تقريبًا تمثل 850 عقد بيع من مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز وشركتها المرتبطة.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 229 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة "B" بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.

وفى هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة الشركة على التوسع فى أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين، وأضاف أن الشركة تعكف على تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المتنوعة التى تلبى مختلف احتياجات العملاء، وتوفير أفضل الخيارات الاستثمارية ذات العائد الجذاب. وأكد جاد أن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» يعكس الجهود المبذولة من قِبل الشركة بهدف توسيع نطاق الخدمات التى تقدمها لتشمل المزيد من القطاعات، وتعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.

ومن جانبه أعرب وليد ذكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، عن سعادته بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس لإتمام هذه الصفقة باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق رؤيتنا التى تقوم على التوسع فى حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية لتلبية احتيجات السوق العقارى المصري، وبالتالى تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة. فان الشركة تسعى دائما لتنويع مصادرها التمويلية لدعم عمليات التشغيل والحفاظ على مركز مالى قوى مما يساهم فى ترسيخ مكانة الشركة بسوق العقارات وذلك فى ظل حالة التفاؤل التى تسيطر على السوق كما تتيح لنا فرصة التوسع فى أنشطة الشركة عبر توقيع مثل هذه الاتفاقيات التى ستثمر عن تحقيق عائدات جذابة.

وتأتى هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس فى يوليو الماضى بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك. كما أتمت الشركة بنجاح فى ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وفى سبتمبر الماضي، نجحت الشركة فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.55 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.