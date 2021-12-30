شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تفتتح مركز التوزيع في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد -

27 ديسمبر 2021، المملكة العربية السعودية: بهدف تعزيز أعمال التسوق عبر الإنترنت في جميع مناطق المملكة، أطلقت رائدة التجزئة لولو السعودية للأسواق الكبرى مركزها الحصري للتوزيع في الخالدية، الدمام. سيضم المركز اللوجيستي الحديث الذي تبلغ مساحته الإجمالية 30 ألف قدم مربع مرافق عالية التصنيف وتقنيات تخزين ذكية تنظم وتخزن جميع فئات المنتجات، من الأطعمة الطازجة والمجمدة إلى المنتجات الأخرى.

وافتتح مركز التوزيع السيد أنور عبدالله المليفي وعبدالله القحطاني وبحضور السيد عبدالبشير، المدير الإقليمي لشركة لولو في المنطقة الشرقية.

وقال السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى بهذه المناسبة: “نحن فخورون بإطلاق مركز التوزيع الخامس للمجموعة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والثاني في المملكة و سيعزز هذا المركز اللوجستي الجديد بالتأكيد عملياتنا الإقليمية من خلال خدمة آمنة ومريحة وأسرع في تنظيم الطلبات وتوصيلها إلى عملائنا ونؤكد أن هدفنا هو الوصول إلى المتسوقين عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن بأفضل جودة، كما أن جميع سيارات التوصيل مصممة خصيصًا للحفاظ على جودة المنتجات وتطبيق معايير النظافة والسلامة.

يحتوي مركز التوزيع على مرافق تجميد ومبردات ذات مستوى عالمي للمنتجات التي يتم التحكم في درجة حرارتها ووسائل تحضير الطعام بشكل آمن وصحي ، إلى جانب مجموعة مخصصة من المركبات للتسليم الإقليمي.

لولو هايبرماركت – هي سلسلة هايبرماركت وسوبرماركت رائدة ومجموعة البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط الوحيدة التي ظهرت في استطلاع ديلويت السنوي "القوى العالمية للبيع بالتجزئة ٢٠٢١" * ، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. تأسست في أوائل التسعينيات ، وهي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإندونيسيا وماليزيا وسورينام ومصر. أوجدت بداية التسعينات و توسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم و تدير حالياً اكثر من 223 متجرا بعدد موظفين يبلغ 57,000 موظف. ومنذ عام 2020، تتضمن خطة توسع لولو المنظمة بعناية محلات السوبرماركت ومنافذ البيع الصغيرة ومنصة التسوق عبر الإنترنت.