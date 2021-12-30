شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 667 جنيها.
عيار 21 سجل 789 جنيها.
عيار 24 سجل 902 جنيها.
الجنيه الذهب 6312 جنيهات.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.13 في المئة إلى 23.07 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 977.25 دولار
مستويات وحركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا لن تشهد أية تحركات كبيرة أو طفرات سعرية هذا الأسبوع، لحين انتهاء فترة اعياد واحتفالات رأس السنة، لذلك قد يستمر الذهب في مصر عند مستوياته الحالية أو قريباً منها حتى نهاية هذا الأسبوع.
حركة الذهب هذا الأسبوع
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع منتصف الأسبوع الحالي، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة