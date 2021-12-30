سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 30-12-2021

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 30-12-2021، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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