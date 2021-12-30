شكرا لقرائتكم خبر عن 7.1 % ارتفاع قيمه ما تم تنفيذه من عمليات الطرق والكبارى والأنفاق عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2019 / 2020.

من أهم المؤشرات بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 37.6 مليار جنيه عام 2019/2020، وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والانفاق المنفذة عــــام 2019/2020 17.7 مليـار جنيه مقـابــــل 16.5مليــار جنيه عــــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرهـــــا 7.1٪ .

وبلغ إجمالى قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة عـــام 2019/2020 3.3مليار جنيه مقابــــل 5.4مليار جنيه عام 2018/2019بنسبة انخفاض قدرهــــا 38.1٪، وبلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة عــام 2019/2020 0.8 مليـــار جنيــه مقابل 0.6مليار جنيه عام 2018/2019بنسبه زيادة قدرها 32.6٪

قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بواسطة شركات القطاع العام /الاعمال العام، بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفــذه 547.3 عام2019/2020مقابل488.2مليون جنيه عـــام 2018 /2019 بنسبة زيـاده قدرهـــا 12.1 ٪، بلــــغ إجمــالى قيــمــة المبـــاني الصحيـــة المنفــــذه 536.7 مليــــون جنيـــــه عــــــام2019/2020 مقــابـل248.2 مليــون جنيــه عــــام 2018/2019.