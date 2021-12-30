شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، السويدي إليكتريك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حديد عز، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2089 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14146 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4684 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3241 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4073 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى،

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) ) على أسهم شركات بنك التعمير والإسكان لعدد 5.8 مليون سهم بقيمة 252.1 مليون جنيه، شركة القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 3.2 مليون سهم بقيمة 109.6 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا لعدد 367.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، وشركة الكابلات الكهربائية لعدد 285 مليون سهم بقيمة إجمالية 122.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2.7 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.04 مليون سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 400 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 7487 سهم، 100 ألف سهم، 100.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 80 ألف سهم، 135 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 260 ألف سهم، 20727 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 475 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة وهي شركة السويدى سيدكو للخدمات البترولية (المملوكة بنسبة 97%) عقدًا بإجمالي قيمة 25.3 مليون دولار (ما يعادل حوالى 400 مليون جنيه) مع شركة السويس لتصنيع البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.

في سياق منفصل أعلنت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، زيادة شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية (ابتكار) - إحدى استثمارات الشركة- نسبة مساهمتها في شركة تي بي اي مصر لحلول وخدمات السدادBEE) ) لتصبح 99.9% عن طريق الاستحواذ على نسبة 39.9%.