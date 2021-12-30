شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الجديدة للإسكان": 5 أسباب وراء تحقيق الشركة خسائر في الربع الأول من العام المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإعادة النظر في السياسة البيعية للشركة وسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة ومرافقها وتنشيط عمليات البيع لتعظيم إيرادتها بما يضمن تحسين نتائج أعمالها، جاء ذلك بعدما سجل الجهاز تحقيق الشركة خسائر بلغت 75.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2021 مقابل خسائر بنحو 41.2 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة نحو 82.2%، في حين استهدفت الموازنة التقديرية للشركة صافي ربح بنحو 9.3 مليون جنيه.

وأرجعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر عام 2021، أسباب تدني نتائج الأعمال خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2021 إلى 5 أسباب وهي:

1- عدم تحقيق المستهدف من بيع عدد 11 وحدة/فيلا سكنية بقيمة بيعية قدرها 30.3 مليون جنيه بسبب قيام الشركة بإعادة التسعير لبعض المشروعات.

2- ارتفاع قيمة مردودات المبيعات من الوحدات السكنية إلى 16 وحدة بقيمة بيعية قدرها 14.5 مليون جنيه بسبب عدم قدرة بعض العملاء على الانتظام في السداد بسبب جائحة كورونا.

3- فيام الشركة بفسخ قطعة أرض بمساحة 31.3 ألف متر مربع بالحي التاسع بمدينة هليوبولبس الجديدة بلغت قيمتها البيعية 108.3 مليون جنيه تم بيعها مرة أخرى خلال شهر ديسمبر 2021.

4- تقوم الشركة حاليًا بمراجعة التسعير لبعض المشروعات والنظر في الطلبات المقدمة من بعض العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة هليوبوليس.

5- وتم توفير السيولة اللازمة لدفع شركات المقاولات لسرعة نهو المشروعات، وقد تم وضع برنامج زمني لذلك يتابع بكل دقة جميع المشروعات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال بكافة المشاريع الجارية في مطلع عام 2022.