شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن الضوابط.. ما هى إجراءات التعامل على البوابة المصرية للعمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد صدور القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة؛ تم إنشاء بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة مع تولي وزارة السياحة والآثار مهمة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد أهم المحاور الرئيسية الاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ومن مزايا إنشاء البوابة المصرية للعمرة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة بما يضمن حماية الأمن والاقتصاد القومي المصري، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وكذا ضبط وإحكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار رسيمًا، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

ومن بين ما تضمنته الضوابط الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة، تلتزم الشركات السياحية بإتباع الإجراءات المبينة فيما بعد عند توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1443 هجريًا وذلك على النحو الآتي:

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1-تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة. 2-ثوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة. 3-تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة. 4-تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم. 5-تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية. 6-ترسل وزارة السياحة والآثاربعد اصدار الكود التعريفي - أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة، لإصدار تذاكر السفر لهم. 7-تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية. 8-تلتزم الشركات الناقلة، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. 9-تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقا للبيانات المدرجة بالبوابة، والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين.

وفوضت وزارة السياحة والآثار اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءا لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظا على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.