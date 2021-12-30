شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد مع انحسار المخاوف من «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط آمال بأن الأمر قد لا يستدعي فرض قيود جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في 2022 وتوقعات بأن المتحور أوميكرون بات أقل وطأة، لكن ظلت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإصابات بالمرض.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد انخفاضه بنفس النسبة أمس الأربعاء. وتصدرت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتجزئة المكاسب.

وتغلق عدة أسواق أوروبية منها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا غدا الجمعة في حين سيكون التداول لنصف الوقت في أسواق أخرى مثل باريس ولندن عشية العام الميلادي الجديد.