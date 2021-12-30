شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة شراء على أسهم مستشفى كليوباترا بقيمة 1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإختيارى المقدم على أسهم شركة مستشفى كليوباترا المصدرة وذلك لعدد 367.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة ام سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية لشراء حصة غير حاكمة من أسهم رأس مال شركة مستشفى كليوباترا وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية حتى عدد 419.3 مليون سهم والتي تمثل حتى 26.21% من الأسهم المصدرة لشركة مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وسبق أن أعلنت شركة كير هيلث كير ال تي دي-المساهم في شركة مستشفى كليوباترا- توقيع اتفاق مع شركة إم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية، لعرض حد أدنى عدد 125.97 مليون سهم تمثل نسبة 7.87% من أسهم مستشفى كليوباترا وبحد أقصى 192 مليون سهم تمثل نسبة 12% من أسهم الشركة.