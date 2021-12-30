شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: استثمارات الحكومة فى مدينة حدائق أكتوبر بلغت حوالي مليارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر خلال العام 2021، لافتاً إلى أن مدينة حدائق أكتوبر هي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل إقليم محافظة الجيزة، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة خلال عام 2021 بلغ حوالي مليارين و 751 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات الإسكان، شملت الانتهاء من مشروع الإسكان البديل "روضة أكتوبر " ويضم 2496 وحدة سكنية كاملة التشطيب، فى 104 عمارات كمرحلة أولى كإسكان بديل للعشوائيات لأهالينا بنزلة السمان شاملة جميع المرافق والخدمات والتأثيث.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه فيما يتعلق بوحدات محدودى الدخل بالمدينة، تم خلال عام 2021 تسليم 18636 وحدة سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (15%) من المخطط إنشائه من وحدات لمحدودي الدخل بالمدينة، بجانب ما تم تسليمه قبل ذلك بالأعوام السابقة، لافتاً إلى أنه من المخطط إنشاء 123612 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر مقسمة إلى 5 مراحل.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4940 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ207 عمارات نموذج سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم تسليم 3150 وحدة منها خلال العام 2021، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5472 وحدة سكنية 228 عمارة لمتوسطي الدخل بالمشروع بجوار منطقة الداون تاون، وتم تسليم 1000 وحدة منها للمستحقين خلال عام 2021.

وبالنسبة لمشروعات الخدمات، أوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أن الخدمات الترفيهية، شملت تسليم ملعبين ثلاثيين بمشروع 266 عمارة ومشروع 645 لوزارة الشباب والرياضة، والخدمات التعليمية، شملت تسليم 7 مدارس لوزارة التربية والتعليم، بمناطق مشروعات سكن مصر، و645 عمارة ، وروضة أكتوبر ، و 1185 عمارة، بينما شملت الخدمات الأمنية الانتهاء من تسليم قسم شرطة حدائق أكتوبر ويشمل وحدة مرور ومبنى سجل مدني، ومبني لإدارة الحماية المدنية، وجارٍ تسليم قسم شرطة يشمل سجلاً مدنياً ومبنى حماية مدنية بمنطقة 1185 عمارة، بجانب شن 12 حملة للضبطية القضائية لتفعيل قانون الإسكان الاجتماعي والمرور على أكثر من 3500 وحدة بالمشروع، وتحرير 480 محضرا للمخالفين، وتنفيذ حملات دورية لضبط مركبات التوك توك والعربات المخالفة بشكل دوري على مدار اليوم .

وأشار إلى أن خدمات النقل، شملت تشغيل 30 سيارة نقل داخلي لمناطق المدينة المختلفة، وتشغيل خط green bus بإجمالي رحلة كل ساعة كخدمة مميزة ويربط المدينة بالجيزة والقاهرة والميادين الرئيسية، وتشغيل عدد من الخطوط لشركة مواصلات مصر وشركات أخرى من مختلف مناطق المدينة، وذلك لربط المدينة بمدينة 6 أكتوبر الأم، ومدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، كما شملت الخدمات المتنوعة تسليم مقر للبريد بمنطقة الأولى بالرعاية وجارٍ التشغيل، وتسليم 7 محال تجارية لوزارة التموين تمهيداً للتشغيل بمناطق ابني بيتك، وتسليم منفذ لوزارة الزراعة وتم التشغيل، مضيفاً أن الخدمات التجارية شملت بيع 13 محلاً تجارياً متنوع الاستخدام بمشروعي 645 عمارة و1185 عمارة بإجمالي عائد حوالي 26 مليونا و 182 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من أسواق تجارية بمشروعي سكن مصر، وجارٍ الانتهاء من إجراءات البيع بمزاد علني، ومنفذي أمان تابع لوزارة الداخلية بمشروع روضة أكتوبر، وجارٍ الانتهاء من منفذين آخرين بمنطقة 645 عمارة ومنطقة أبناء الجيزة تمهيداً للتشغيل.

ونوه رئيس الجهاز، عن أن الأراضي الخدمية والاستثمارية، شملت بيع 15 قطعة أرض بنشاط استثماري بجميع مناطق المدينة حسب الاحتياج بأنشطة متنوعة شملت ( مخابز - مجمعات سكنية - تجارية وإدارية - محطة تموين سيارات) بإجمالي عائد استثماري بلغ 33 مليونا و 750 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الخدمات داخل الجهاز شملت استقبال 5 آلاف طلب تصالح تم البت فى 500 منها، وافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

وقال: شملت مشروعات المرافق شبكات (المياه - الصرف - بالوعات صرف المطر - ري) تنفيذ شبكات مياه بأطوال 40269 مترا بمختلف المشروعات، وشبكات صرف صحي بأطوال 21630 مترا، وشبكات ري رئيسية بأطوال 1045 مترا، و 175 بالوعة صرف مطر إضافية بالطرق والمحاور الرئيسية بخلاف ما تم تنفيذه بالمشروعات ليبلغ عدد بالوعات المطر بالمدينة حوالي 2500 بالوعة، وترفيق وتسليم 1070 قطعة أرض مميزة، و 495 قطعة أرض اجتماعي، وتنفيذ رافع صرف صحي وخط طرد لمشروع دار مصر بقدرة 25 ألف م3/يوم وبتكلفة 44 مليون جنيه، ورافع صرف صحي وخط طرد لمشروع سكن مصر بجوار الداون تاون بقدرة 5 آلاف م3/يوم وبتكلفة 12 مليون جنيه، وتغذية 70% من المسطحات الخضراء بشبكة ري مياه معالجة ثلاثياً من محطة المعالجة الجنوبية للمدينة .

وأضاف أنه بالنسبة لمشروعات الطرق، جارٍ تطوير وتوسعة طريق زويل بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت بطرق منطقة 390 فدانا، وأعمال الأساس والأسفلت لمنطقة 97.5 فدان، وطرق 32 فدانا قطع أراضٍ مميزة، والانتهاء من أعمال الطرق لمنطقة 262 عمارة لمحدودي الدخل ومشروع دار مصر، وأعمال تنسيق موقع منطقة ابني بيتك 5، وأعمال الأسفلت لمشروع أراضي القرعة السادسة، وتنسيق الموقع والطبقة الرابطة والسطحية بمشروع روضة أكتوبر، وطبقة الأسفلت بمشروعي سكن مصر 207 عمارات، و228 عمارة، حيث بلغ ما تم تنفيذه في الطرق 305 كم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الكهرباء والاتصالات، شملت الانتهاء من تنفيذ واستلام شبكات كهرباء مشروعات 1185 عمارة، وسكن مصر 207 عمارات، وروضة أكتوبر 104 عمارات، و 247 عمارة لمحدودي الدخل، وتركيب أعمدة ديكورية وأذرع ديكورية وإضاءتها على أعمدة إنارة الطرق الرئيسية والمداخل، ورفع كفاءة المهمات الكهربائية بمحطة البنا، وإضافة مصدر كهربائي إضافي لـ8 محطات رفع لحالات الطوارئ والمناورة وتجديد أعمال الصيانة والحراسة لأعمدة الإنارة بطرق المدينة.

والمشروعات المختلفة التي تم تسليمها، وجارٍ طرح محطة كهرباء جديدة بالمدينة لمواكبة زيادة الكثافة السكانية، لافتاً إلى أن مشروعات الاتصالات شملت إتاحة خدمة التليفون الأرضي لمشروعات سكن مصر 207 عمارات، و 266 عمارة، و 645 عمارة بنسبة 40%، وروضة أكتوبر بنسبة 25%، ودار مصر بالكامل، َومشروع 247 بالكامل، بجانب البدء في تنفيذ شبكة التليفونات لمشروع إسكان دهشور.

وفيما يتعلق بمشروعات الزراعة قال: تشمل أعمال شبكات الري السطحية والنجيل الأخضر والشجر والزهور، وزراعة مسطحات خضراء بكميات بلغت 855000 م2 بالمناطق المختلفة، والطرق والمحاور الرئيسية بإجمالي مسطحات خضراء بالمدينة بلغ 2.3 مليون م2، بجانب تنفيذ مبادرة بعنوان " اغرس حياة "، كما تم زراعة 15000 شجرة مثمرة بالمدينة بمشاركة مجتمعية، وتدعيم جميع المشروعات بالمدينة بأشجار ظل كثيفة بلغت 20000 شجرة.

وعن قطاع التنمية والنظافة، أوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم تنفيذ أكثر من 300 حملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالشوارع وجميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالاشتراك مع شرطة المرافق والتعمير وتم تنفيذ أكثر من 450 قرار إزالة وغلق متنوع، كما تم رفع مخلفات بلغت 57600 طن قمامة وأكثر من 288360 م3 أتربة، كما تم تطهير المدارس والمباني الخدمية بالإضافة لحملات النظافة والصيانة الدورية للعمارات، واستخدام مواد تطهير بلغت 18000م3 خلال عام ٢٠٢١ على الصناديق والتطهير للمباني، مشيراً إلى أن قطاع التشغيل والصيانة شمل تدشين غرفة عمليات طوارئ المياه والصرف الصحي، بالإضافة لإطلاق صفحة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي على فيس بوك لزيادة التواصل على مدار 24 ساعة، وتدعيم جهاز المدينة بـ 7 معدات جديدة لأعمال تطهير الشبكات والتسليك وسحب المياه، وصيانات لزيادة كفاءة الشبكات وتجنب قطع المياه إلا في الحالات الطارئة، والاستجابة لأكثر من 720 بلاغا خلال 2021.

كما تم عقد اجتماعات دورية مع سكان المدينة وسماع الاقتراحات والشكاوى وفتح قنوات اتصال مع جميع سكان المدينة، وتفعيل دور صفحة جهاز المدينة على موقع "فيس بوك"، حيث تتلقى الصفحة ما يقارب 130 شكوى يتم حلها بنسبة تتجاوز 95 % شهرياً، وحضور ورعاية جهاز المدينة خلال الفعاليات المختلفة، مثل دوري مدينة حدائق أكتوبر أو احتفالات نصر أكتوبر.