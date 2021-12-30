شكرا لقرائتكم خبر عن "خطاب ضمان بـ2 مليون جنيه".. التزامات شركات الطيران الخاص المنفذه لرحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت شركات السياحة مجموعة من الاشتراطات والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة للعام الجديد، موسم 1443 هجريًا، ومن بين ما تضمنته القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاصة وتعاقد الشركات السياحية معها، وهذه الإجراءات هي:

1- يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاص، شريطة تقديم شركة الطيران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والاثار طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه.

2- تلتزم الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها على الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات واجبة الإتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر .... الخ.

3- تلتزم شركة الطيران الخاصة بتقديم إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلات الشركة السياحية، وتلتزم ش ركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في أجل غايته ثلاثين يوما من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمةخطاب الضمان المشار إليه بالبند (1).

4- تلتزم شركات الطيران الخاصة بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

5- يتم اصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.