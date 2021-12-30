شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مزايا لمشروع مصنع كيما 2 أبرزها توفير أسمدة وكهرباء وزيادة التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، بيانًا للبورصة المصرية، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصنع كيما 2 يرافقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء، وإشادة الرئيس السيسى بالجهود المبذولة للانتهاء من المشروع، والذى تبلغ تكلفته 11.6 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا، 1575 طن يوريا يوميًا، وتأهيل مصانع الشركة كيما للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء.

وحددت الشركة، أبرز مزايا مشروع مصنع كيما 2 وهى:

1- توفير الأسمدة الأزوتية للمساهمة فى سد حاجات السوق المصرى وتصدير الفائض.

2- توفير 150 ميجا وات/ ساعة للشبكة القومية بعدما تم الاستعاضة عن الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعة كمدخل أساسي في العملية الإنتاجية.

3- توفير فرص عمل لأبناء جنوب الوادي مما يساهم في التقليل من مشكلة البطالة.

4- بيئة نظيفة.