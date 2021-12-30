شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون دولار واردات مصر من التليفزيونات فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من التليفزيونات ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات من التليفزيونات والهوائيات نحو 80 مليون و846 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 17 مليون و181 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 63 مليون و665 ألف دولار.

وقالت بيانات نشرة التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الماضى، إن واردات التليفزيونات جاءت ضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 479 مليون و802 ألف دولار، مقابل 528 مليون و881 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 49 مليون دولار.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 22.5%، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع منها الأسمدة بنسبة 90.2 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 57.0%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5%، ملابس جاهزة بنسبة 22.6%، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البان بنسبه 7.4 %، أقمشة قطنية بنسبة 3.1 %، أثاث بنسبة 39%، سكر مكرر بنسبة 60.3%.