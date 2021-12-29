شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: اعتماد 623 جهة تقييم منها 400 معمل اختبار خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة، في اعتماد 623 جهة تقييم مطابقة منها 400 معمل اختبار و60 معمل معايرة و48 معمل تحاليل طبية و41 جهة تفتيش بالإضافة الى 11 جهة اختبارات الكفاءة الفنية و2 جهة منح شهادات الأفراد و2 معمل للطب الشرعى و45 جهة منح شهادات لنظم الإدارة و2 جهة لمنح شهادات المنتجات و2 جهة منتجات حلال، وفيما يلي أبرز جهود مجلس الاعتماد

• المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات الدولية للاعتماد

ILAC, IAF والمحافظة على الاعترافات الاقليمية والقارية للاعتماد من كل من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA حتى 2023 ومن المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC حتى عام 2025.

• تم تمديد مجال الاعتراف الدولى بالمجلس ليشمل نظم إدارة الطاقة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية من المنتدى الدولى للاعتماد IAF.

• الانتهاء من إجراءات تمديد مجال الاعتراف الدولى ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات طبقا للمواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17065).

• الانتهاء من زيارة التقييم الخاصة بالمنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF ليكون المجلس معترفاً به دولياً فى مجال اعتماد جهات منح شهادات الحلال.

• استمرار اعتماد عدد من جهات تقييم المطابقة بالخارج فى الهند والمانيا والسودان والسعودية والكويت وسنغافورة وماليزيا والصين والمملكة المتحدة وأيرلندا واستراليا.

• اعتماد معمل اختبارات الكفاءة الفنية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة كجهة منح اختبارات الكفاءة الفنية.

• اعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية ونظم إدارة أمن سلاسل الإمداد.

• الانتهاء من ميكنة أعمال وأنشطة المجلس والموقع الكترونى الجديد للمجلس.