شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.51%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.63%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.61%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.03%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.94%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.49%، 0.46%، على التوالي، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.18%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية ومواد البناء بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.7 مليون ورقة مالية بقيمة 997.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.03% والعرب على 8.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 11898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4696 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4059 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة.