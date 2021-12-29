شكرا لقرائتكم خبر عن "ماونتن فيو" تفوز بمشروع "هليو بارك" بأكبر مزايدة فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قرار لجنة البت والترسية بفوز شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى بالشراكة معها فى تطوير مشروع "هليو بارك" بالتجمع الخامس على مساحة 1695 فدانا. وتم هذا الاختيار بعد منافسة تتسم بالقوة بين 9 من كبار المطورين العقاريين والتى انتهت بتصفية المنافسين الثلاث المتقدمين بعروض ومنهم شركة حسن علام وماجد الفطيم.

وقد اختيرت "ماونتن فيو" بأحسن عرض مالى وفنى من بين العروض المقدمة، بعد مرور المزايدة على مدار الشهور التسعة الماضية بالعديد من اللجان الفنية والمالية المتخصصة والتى تضم كبار خبراء التخطيط العمرانى والإدارة والاستثمار والتمويل والقانون.

وتجدر الاشارة إلى أن مشروع "هليو بارك" يعد من أكبر المزايدات العقارية التى تمت على مدار العشر سنوات الماضية من حيث المساحة 1695 فدانا والموقع المميز فى التجمع الخامس، والذى يقع على بعد 2 كيلو متر من مدخل شارع التسعين الشمالى من طريق السويس والذى يمتد بطول ثلاثة كيلو متر على طريق السويس. وتعد القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات المشروع 397 مليار جنيه مصرى، تحصل على مدار 15 عامًا، حيث تبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها ما يقرب من 119 مليار جنيه مصري.

استنادًا إلى النجاح الذى حققته ماونتن فيو من خلال مشروعات الشركة الرائدة فى العديد من المواقع (القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، العين السخنة، الساحل الشمالي) بالإضافة إلى مشروعى الشركة الحاملين لاسم (آى – سيتى) بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر واللذان يعتبرا من أنجح الشراكات بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية والثقة التى تكونت لدى العملاء فى الاسم التجارى للشركة كركيزة لنجاح مشروع الشركة المستقبلى الذى يقام على مساحة 1695 فدان (7.1 مليون متر مربع) وبحيث يمكن للشركة استغلال الخبرات والمهارات المتميزة التى تكونت لكوادرها المختلفة (فنية، إدارية، تسويقية، مالية.. إلخ) وشراكاتها التى ارتقت للمستوى العالمى مع كبرى الشركات المتخصصة فى مجال الاستثمار العقارى فى أرجاء المعمورة منهم على سبيل المثال: الشراكة الناجحة بين ماونتن فيو وأكبر مكاتب التصميم العالمية CallisonRTKL والتعاون المثمر الذى أسفر عنه I-City الذى أبهر قاعدة غفيرة من العملاء منذ إطلاقه فى عام 2016 ومدى الإقبال غير المسبوق على الشراء وأيضًا من الشراكات البنائة شراكة ماونتن فيو مع DH فى تطبيق علم السعادة على تصميم المبانى الأمر غير المسبوق فى سوق الاستثمار العقارى على مستوى العالم.

بالإضافة إلى التعاون بين الشركة ومجموعة فنادق عالمية. وكل ما سبق فى دوره لتدعيم استراتيجية الإدارة بعيدة المدى للاستمرارية والنمو فى حجم أعمال الشركة لتقارب الـ20 مليار جنيه مصرى مبيعات خلال العام الجارى، وكذالك المحافظة على المركز التنافسى المتفرد للشركة فى ظل المنافسة المتزايدة.

وتم إعداد تصور بواسطة الإدارة الفنية لمكونات المشروع لمساحة 1695 فدانا وتطويرها عن طريق إقامة مدينة سكنية متكاملة تتكون من 17.198 شقة سكنية، 1.292 فيلا، مجموعة مدارس تخدم مراحل تعليمية مختلفة مابين مدارس محلية ودولية تتناسب مع جميع الفئات، كما تم إضافة حضانات لرعاية الأطفال وكذلك منطقة جامعات تشمل تخصصات متعددة وبذلك تتكامل الخدمات التعليمية بالمدينة لتشمل جميع مراحل التعليم المختلفة لتخدم المدينة والمناطق المحيطة.

كما يتم جذب وجلب مستثمرين متخصصين فى المجال التعليمى ذوى خبرات وسابقة أعمال عريضة لتطوير المكونات التعليمية بالمشروع، والتى تشتمل مدارس بمختلف المراحل التعليمية سواء دولية أو محلية وكذلك منطقة الجامعات، عدد من المساجد ودور العبادة، و مناطق تجارية تشمل ميجا مول و أوتليت مول ومناطق مطاعم مفتوحة، مناطق مكاتب إدارية، مناطق طبية تشمل عيادات ومستشفيات، أسواق تجارية ووحدات إدارية وطبية (Mixed Use)، نادى رياضى اجتماعى، عدد من الفنادق العالمية التى من دورها تنشيط حركة السياحة (داخلية وخارجية) مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة (مناطق حدائق مفتوحة، ملاهى، سينمات، مسارح..)، بالإضافة إلى الاستعانة بأكبر الفنادق العالمية للإدارة الفندقية، ولماونتن فيو سابقة التعامل فى هذا الشأن، حيث تم توقيع عقد شراكة بين ماونتن فيو والشركة المالكة لسلسة فنادق عالمية لإقامة فنادق ووحدات فندقية بمشاريعها الحالية.

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان، كانت قد طرحت كراسة الشروط الخاصة بـ هليو بارك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة، وذلك بعد الانتهاء من المخطط التفصيلى للمشروع، والمكون من 6 أحياء، ويقع على قطعة أرض مساحتها 1695 فدانا، حيث من المنتظر أن تستوعب وحداته 100 ألف نسمة.