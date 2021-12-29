16 شركة تطبق الممارسات الزراعية الجيدة

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وسلم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، شهادات الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب» بمقر الوزارة بالرياض، لمزارع الألبان والثروة الحيوانية والسمكية، بعد أن أتمت تلك المشاريع والمزارع تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية واستحقت الحصول على علامة الجودة «سعودي قاب»، حيث تربط «سعودي قاب» المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها ووصولها للمستهلك.
وأوضح مدير إدارة سلامة المنتجات الزراعية والمشرف على مشروع «سعودي قاب» بالوزارة المهندس هشام برنية أنه جرى تسليم 24 شهادة لشركاء النجاح بمزارع الأسماك والثروة الحيوانية، بهدف إنتاج غذاء صحي وآمن، بما يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي، مؤكدا استمرار الوزارة في مشاريعها التنموية التي تحقق نقلة نوعية في الأمن التنموي والغذائي بالمملكة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي الذي احتل مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، لما له من دور حيوي في التنمية الزراعية المستدامة، مبينا أن تركيز الوزارة قائم على قضايا سلامة وأمن الغذاء وحماية المستهلك والمحافظة على البيئة، موضحا أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج ضمن استراتيجيتها الوطنية للزراعة 2030، وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، منها مبادرة الممارسات الزراعية الجيدة السعودية «سعودي قاب» بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والشركاء في المشاريع الزراعية والمزارعين.
وبين أن «سعودي قاب» تهدف إلى تحسين العمليات والممارسات الزراعية للمنتجات النباتية والحيوانية والسمكية، وترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين استخدام المبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين صحة وجودة ومواصفات المنتجات الزراعية، وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية عبر حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.
ونوه بالتطورات المهمة والمتسارعة في هذا المجال.
أبرز الممارسات الزراعية الجيدة السعودية:
- 20 ألف هكتار المساحة النباتية الإنتاجية.
- 350 ألف طن كمية إنتاج الخضار والفواكه.
- 308 ملايين بيضة.
- 500 مليون طائر «دواجن».
- 166 ألف رأس من الأبقار.
- 1 مليار لتر حليب.
- 50 ألف طن أسماك وروبيان.
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