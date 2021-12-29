بعد زيادة 7 سلع وتراجع سلعة واحدة.. ننشر القائمة الكاملة لأسعار المقررات التموينية اعتبارا من يناير

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع أسعار 7 سلع تموينية، اعتبارا من شهر يناير المقبل، بينما تشهد سلعة وحيدة انخفاضًا، إذ تتفاوت الزيادات بين ربع جنيه و6 جنيهات لعدد من السلع.

وأعلنت وزارة التموين، زيادة سعر السكر التمويني إلى 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه على البطاقات التموينية، اعتبارا من يوم السبت القادم 1 يناير 2022 .

وقال علي المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن أقل سعر لكيلو السكر في الأسواق 11 جنيها، مشيرا إلي أن الزيادة التي طرأت على أسعاره هي نتيجة لزيادة أسعار توريد شراء القصب من المزارعين.

و أشار الوزير الي أن أسعار توريد طن قصب السكر بلغ في الموسم الحالي 810 جنيهات بدلا من 720 جنيها ، مشيرا إلي أن إنتاج طن السكر يستهلك 10 أطنان من القصب .

وأوضح المصيلحي أن تكلفة كيلو السكر 10 جنيهات ، مع إضافة 25 قرشا لشركات الجملة المسؤولة عن التعبئة ، و 25 قرشا أخري هامش ربح لبقال التمويني.

وبحسب بيان للتموين، فإن سعر الجبنة ربع كيلوجرام، ارتفع إلى 5.90 جنيه بزيادة بلغت 65 قرشًا، وارتفع سعر الجبنة نصف كيلوجرام بواقع 90 قرشًا؛ حيث سجل سعر البيع 10.90 جنيه، وارتفع سعر عبوة المكرونة نصف كيلوجرام بواقع ربع جنيه، وسجل سعر البيع الجديد 4.5 جنيه، أما سعر عبوة العدس وزن نصف كيلوجرام فارتفع 3 جنيهات؛ حيث سجل نصف الكيلوجرام سعر البيع بـ11 جنيهًا .

وأشار البيان، إلى أنه بالنسبة إلى سعر المسلي وزن 800 جرام، ارتفع من 17 جنيهًا حتى 24 جنيهًا بواقع 7 جنيهات، أما الإريال الأوتومتيك فسجل ارتفاعًا في سعر البيع 1.75 جنيه حيث سجل سعر البيع للجمهور بداية من أول الشهر 17 جنيهًا.

وأضاف البيان أن الفول انخفض سعر البيع من 9.5 جنيه إلى 7.5 جنيه؛ ليكون السلعة الوحيدة المنخفض سعرها خلال مقررات شهر يناير .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها الأربعاء، الانتهاء من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، للبقالين؛ ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وبدأت الوزارة في صرف السلع التموينية عن شهر يناير؛ تمهيدًا لصرفها للمواطنين بداية من أول الشهر وفقًا لجدول الاستعاضات المتبع.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأسعار السلع التموينية اعتبارا من يناير: