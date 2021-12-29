شكرا لقرائتكم خبر «نساند» يوقع اتفاقية و3 مذكرات لتوطين التقنيات والصناعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد اجتماع المجلس التنفيذي لمبادرة «نساند»، الحادي عشر بالرياض، التوقيع على اتفاقية واحدة وثلاث مذكرات تفاهم في إطار جهود «سابك» لتعزيز التعاون والإسهام في توطين التقنيات والصناعات في المملكة.

وخلال الاجتماع تم تكريم دفعة جديدة من 33 مستثمرا مؤهلا ضمن برنامج «نساند»، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرشحين المؤهلين لبدء مشاريع جديدة منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 139 مرشحا.

ومن المتوقع أن يؤدي إجمالي مشاريع المستثمرين المؤهلة منذ إطلاق المبادرة إلى إيجاد 10,316 فرصة عمل، والإسهام بأكثر من 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان «إنه في إطار برنامج «نساند»، نستكشف باستمرار استراتيجيات عمل جديدة مع رواد الأعمال السعوديين الذين يتطلعون إلى العمل بتقنيات مبتكرة ويلتزمون بتميز الأداء البيئي في عملياتهم التشغيلية».

وأضاف «من خلال تمكين المستثمرين المحليين ودعم القطاعات القابلة للاستمرار تجاريا، نهدف إلى تعزيز صناعاتنا وتحسين جودة حياة الأفراد، على النحو المنشود في أهداف رؤية 2030 الطموحة».

وعلى صعيد الاتفاقية ومذكرات التفاهم الموقعة أثناء الاجتماع، فقد تناولت الاتفاقية تقديم الدعم لـ (برنامج ريادة الأعمال) بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتضمن هذا البرنامج، الذي تتعاون فيه «سابك» وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تقديم تدريب للطلاب والخريجين من الجامعات المعتمدة في مجال ريادة الأعمال.

وتضمنت مذكرات التفاهم، التوقيع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدراسة إنشاء معهد صناعي عالي للنساء، لهدف المساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية، لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وإبرام مذكرة مع شركة (بي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية) لهدف توطين صناعة المعدات المختبرية اللازمة لإجراء اختبارات (كوفيد-19). ومذكرة مع وزارة الصحة لتسهيل مشاريع الرعاية الصحية في المملكة وتعزيز الإبداع والابتكار.

كما تم تكريم شركتي (ميس السعودية) و(مصنع ديماس) نظير جهودهما الرائدة في مشروع إنتاج أقنعة N95 بالكامل في المملكة، باستخدام مادة البولي بروبيلين التي تنتجها «سابك». ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها «سابك» للتعاون مع المصنعين المحليين، وإيجاد حلول مبتكرة تحت مبادرتها «نساند».

وتساعد المبادرة المستثمرين على بدء مشاريعهم التجارية - من الفكرة إلى التنفيذ - وذلك بعد تحليل مقترحاتهم

وتحديد جدوى المشاريع، بالإضافة إلى تقييم مستوى فهم المستثمرين للسوق الذي يختارونه، وقدرتهم على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات المحلية.

ويعد (مجلس نساند) بمثابة المنصة التنفيذية لبرنامج نساند - مبادرة «سابك» لدعم جهود التوطين - الذي تسعى «سابك» من خلاله إلى دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 بإنشاء بيئة أعمال مناسبة لنجاح المشاريع، تتوفر فيها إمكانات الابتكار والتقنية المتقدمة والقوى العاملة الماهرة.

الاتفاقية:

تقديم الدعم لبرنامج ريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتقديم تدريب للطلاب والخريجين من الجامعات المعتمدة في مجال ريادة الأعمال.

مذكرات التفاهم: