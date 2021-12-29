ملتقى تمكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيدات الصناعة بالمنطقة الغربية، تنظمه اليوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التنمية الاجتماعية وغرفة جدة. وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن الملتقى يأتي امتدادا لمؤتمر «سيدات الصناعة 2020»، لبحث المعوقات والتحديات والحلول التي تسهم في تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الصناعية. وأكد أن «مدن» تسعى لتفعيل دور المرأة في التنمية الصناعية، انطلاقا من استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، حيث تعمل لتهيئة بيئة استثمارية متكاملة الخدمات تلائم متطلباتها اتساقا مع دورها التنموي في رؤية 2030.

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