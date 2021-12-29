شكرا لقرائتكم خبر المجلس التأسيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض أمين المجلس المهندس سالم السعدي التوجه الاستراتيجي للشركة لإقرار الرؤية والرسالة والقيم، إضافة إلى حالة تقدم المهام، مبينا أن الاجتماع تناول استكمال ملف تأسيس الشركة وحزم العقود الاستثمارية المراد إدارتها من قبل الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس التأسيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.