شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية. إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 497 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه. البورصة تربح 497 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.7 مليون ورقة مالية بقيمة 997.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.03% والعرب على 8.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 11898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4696 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4059 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 2.429 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.87%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 31.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.22%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.279 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.596 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 33.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 19.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

- مصر للألومينوم بسعر إغلاق 21.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.6%.