2021 الأعلى تاريخيا في عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قرارات التوطين، من الوصول بعدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في عام 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الرقم هو الأعلى تاريخيا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يأتي من خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية.

وذكرت أن بلوغ هذا المستهدف يأتي استمرارا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إيجاد فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

وشملت قرارات التوطين العديد من القطاعات، منها: توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي)، وتوطين الوظائف بمنطقة الجوف، ومنطقة حائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، قطاع السينما؛ حيث تعتزم الوزارة مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وتحرص الوزارة عند إصدار قرارات التوطين على تقديم المحفزات وأوجه الدعم التي تسهم في مساندة ودعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والسعوديات، وتشجيع العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما أسفر عن زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وحصولهم على وظائف مناسبة ومحفزة في القطاع الخاص.

العاملون السعوديون في القطاع الخاص في 2021

الإجمالي: 1,908,613

القطاعات:







طب الأسنان



الصيدلة



الهندسية



المحاسبية



المجمعات التجارية المغلقة



المقاهي والمطاعم



التموينات والأسواق المركزية



الاتصالات وتقنية المعلومات



خدمة العملاء



الإيواء السياحي



التعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي)



الأنشطة والمهن العقارية



السينما



المناطق: