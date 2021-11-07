شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتسبب في تراجع الهجرة غير الشرعية 27% خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى انخفاض تدفقات الهجرة غير الشرعية في عام 2020.

وقد أصدرت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودًا على الهجرة ، بما في ذلك الحظر المطلق على السفر الوافد.، وسجلت المنظمة الدولية للهجرة أنه اعتبارًا من يونيو 2020 ، فرض 216 دولة أكثر من 45300 قيود سفر لاحتواء انتشار COVID-19. من بين 763 مطارًا تم مسحها حول العالم ، تم إغلاق 69 %جزئيًا أو كليًا. وتم إغلاق أكثر من 80 % من المعابر الحدودية البرية جزئيًا أو كليًا.

1- تشير التقديرات إلى أن جائحة كوفيد 19 تسببت فى تراجع أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر بحلول منتصف عام 2020، أي بنسبة 27% أقل من النمو المتوقع منذ منتصف 2019.

2- تشير توقعات البنك الدولي تشير إلى أن جائحة كوفيد-19 قد تخفض حجم التحويلات المرسلة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 548 مليار دولار في عام 2019 إلى 470 مليار دولار في عام 2021، أي بانخفاض قدره 78 مليار دولار أو 14%.

3- تكرار دعوة المنظمة الدولية للهجرة الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة واستباقية للحد من الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة البحرية إلى أوروبا والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى.