شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 2021 بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها فى العام الجاري ،تحديدا أدنى مستوى فى عشرة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني جراء أزمة ديون شركة إيفرجراند ،ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 22.02$ الأدنى منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، من مستوي الافتتاح عند 22.35$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 22.50$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 5.7% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأكبر فى ثلاثة أشهر إلى تصاعد المخاوف حيال سلامة الطلب الفعلي فى الصين ، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

تصاعدت أزمة إيفرجراند شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية فى العالم ، مع تزايد الشكوك حيال قدرة الشركة الصينية على الوفاء بالتزاماتها ،الأمر الذي زاد المخاوف بشأن سلامة سوق العقارات والائتمان فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر عند 93.43 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

عززت بيانات مبيعات التجزئة القوية الصادرة أواخر الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.