شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يجني أرباحه – تحليل صباحي – 01-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.44% ليخسر السهم نحو 36 هللة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه الصاعد، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.06 ومستوى المقاومة 25.60.