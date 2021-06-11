شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» بفوز دولة الإمارات، الجمعة، بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن ذلك يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز.

وقال سموه عبر «تويتر»: «انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ يعكس دبلوماسيتها النشطة..وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد. ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي».

