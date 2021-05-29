شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر إيجابياً رغم بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة دون التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو انخفض بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، وهي قراءة توافقت مع توقعات المحللين.



وارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 2.8% في أبريل/نيسان من 2.6% في مارس/آذار بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 2.7%.



ولا تزال الأسواق في متابعة عن كثب للضغوط التضخمية المتزايدة في الولايات المتحدة ودول أخرى ومدى تأثير ذلك على الاقتصادات الكبرى حول العالم.



وتتواصل الجهود من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض للوقاية منه.



ونجحت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في السيطرة نوعا ما على جائحة كورونا مما دفعها لتخفيف قيود الإغلاق من أجل استمرار تعافي الاقتصاد والنمو.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش عند 109.8، وسجل أعلى سعر عند 110.2 وأقل سعر عند 109.7.