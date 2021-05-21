شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية، وبعد استيعاب بيانات التوظيف الصادرة أمس.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأسترالي إلى 59.9 نقطة في مايو/أيار من 59.7 نقطة في أبريل/نيسان.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أستراليا إلى 58.2 نقطة في الشهر الجاري من 58.8 نقطة في أبريل/نيسان.



هذا، وأعلنت وزارة العمل الأسترالية أمس فقدان الاقتصاد 30.6 ألف وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 17.5 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 5.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.6% من 5.7% في مارس/آذار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7729، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7784 في حين سجل أقل سعر عند 0.7724.