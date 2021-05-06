شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون الدوليون يؤكدون ثقتهم بحدث «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجّه الموفدون الذين حضروا النسخة السادسة والأخيرة من اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو، قبل اختتامها هذا الأسبوع في دبي، رسالة للعالم مفادها أن الدول المشاركة تتّحد في التزامها باستضافة إكسبو دولي، من شأنه إقامة الجسور وإلهام العمل وتقديم حلول واقعية للتحديات العالمية.

أثناء اجتماع المشاركين الدوليين الأخير قبل إطلاق إكسبو 2020 في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل – ليكون واحداً من أولى الأحداث الضخمة التي ستقام في العالم منذ بداية الجائحة الحالية – أعرب الحضور عن دعمهم وحماسهم الراسخَين للحدث الدولي الذي تستمر فعالياته ستة أشهر، والذي يرون أنه منصة انطلاق أساسية نحو بناء عالم أفضل للجميع.

وقَدِم أكثر من 370 موفداً من أنحاء العالم؛ ليشاركوا شخصياً في اجتماع المشاركين الدوليين، الذي عُقد يومَي 4 و5 مايو/أيار في أول جتماع يستضيفه مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، ويطّلعوا مباشرة على الاستعدادات المتقدمة لإكسبو 2020. ومثّل الموفدون 173 دولة من أصل أكثر من 190 دولة مشاركة في إكسبو، وذلك في حضور مجموعة من المشاركين الآخرين عن بُعد.

سيكون إكسبو 2020 دبي أكثر نُسخ إكسبو الدولي تنوعاً على الإطلاق؛ حيث سيستقبل ما يزيد على 200 جهة مشاركة، بينها دول ومنظمات متعددة الأطراف ومؤسسات أكاديمية وشركات. وللمرة الأولى عبر تاريخ إكسبو الدولي الممتد 170 عاماً، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص – أي مساحة مخصصة تمكّنها من استعراض ثقافتها وتقدمها أمام العالم، لتنشئ الشراكات وتستكشف الحلول ذات الصلة بظروفها وأبناء شعبها. بعض هذه الدول، بما فيها جنوب السودان، أحدث دول العالم، يشارك للمرة الأولى في إكسبو دولي.

يمثل إكسبو 2020، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث ينظَّم في العالم العربي، مصدر فخر بالنسبة للمنطقة بأسرها، وفرصة لاستعراض الثقافة العربية على مسرح عالمي.

وأثناء اجتماع المشاركين الدوليين على مدى يومين، اطّلع الحضور على أحدث مستجدات العمليات، والأمن، وجاهزية المدينة، والتسويق والاتصال، والبرامج، فيما استعرض المنظمون أيضاً الإجراءات الصارمة المتخَذة لضمان الصحة والسلامة للعاملين في إكسبو ومشاركيه وزواره، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على نطاق أوسع لمكافحة «كوفيد-19».

يقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، ويوجه دعوة إلى الزوار من كل ركن من أركان العالم؛ للمشاركة في رسم ملامح عالم جديد، أثناء استكشاف ابتكارات من شأنها أن تغيّـر واقعنا، وتحدث تأثيراً إيجابياً هادفاً في الناس وكوكبنا معاً.