شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات التوفير بالبنوك التقليدية تستقطب 5.8 مليار درهم في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت البنوك التقليدية بدولة الإمارات، في استقطاب نحو 5.8 مليار درهم إلى حسابات التوفير لديها خلال أول شهر من عام 2021،وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم الإقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات البنكية في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك التقليدية إلى 117.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من عام 2021 بزيادة نسبتها 5.1%،بالمقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نهاية عام 2020.

ويعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمة ارتفاع وتيرة السلوك الادخاري لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهو ما يعني بالمقابل ضبط الإنفاق الاستهلاكي في الدولة.

ويشكل رصيد حساب التوفير لدى البنوك التقليدية نحو 52.2% من إجمالي الأموال المستثمرة في هذا النوع من الحسابات في الجهاز المصرفي الإماراتي، مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وتعد حسابات التوفير من أهم الحسابات التي تسعى البنوك لتنميتها، وهو ما يدفعها إلى تقديم العديد من الحوافز للمتعاملين، لاستقطاب أكبر عدد منهم للاستثمار في حسابات التوفير لديها.

يشار إلى أن حوافز حسابات التوفير التي تقدمها البنوك للعملاء، تشمل بالإضافة إلى المكاسب المادية أيضاً، تقديم هدايا وتسهيلات بنكية أخرى. (وام)