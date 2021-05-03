شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع عدد فصول التعليم قبل الجامعي لـ499 ألف فصل عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، مؤشرات تطور أعداد المدارس والفصول والتلاميذ في التعليم قبل الجامعي، حيث ارتفع إجمالي أعداد المدارس في العام المالي 2019/2020 ليصل إلى 50 ألف و496 مدرسة، مقابل 48 ألف و849 مدرسة في العام المالي 2018/2019، بزيادة بلغت 1647 مدرسة.

وترصد البيانات الواردة في تقرير "مصر في أرقام"، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الفصول ارتفع ليصل إلى 499 ألف و635 فصل في العام المالي 2019/2020، بينما كانت 488 ألف و626 فصل في العام المالي السابق له 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 11 ألف فصل، كما بلغ إجمالي عدد التلاميذ في العام المالي 2019/2020 نحو 23 مليون و391 ألف و113 تلميذ، مقابل 22 مليون و280 ألف و515 تلميذ في العام المالي 2018/2019، بزيادة بلغت نحو مليون و110 ألف و598 تلميذ.

وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات من حيث عدد التلاميذ، حيث بلغ إجمالي التلاميذ المسجل لديها نحو 2 مليون و378 ألف و585 تلميذ في العام المالي 2019/2020، يليها محافظة الجيزة نحو 2 مليون و290 ألف و599 تلميذ، ثم محافظة الشرقية بعدد مليون و703 ألف و182 تلميذ، ومحافظة الدقهلية بعدد مليون و483 ألف تلميذ، ومحافظة القليوبية بعدد مليون و433 ألف تلميذ، ومحافظة الإسكندرية بنحو مليون و292 ألف و753 تلميذ.