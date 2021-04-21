شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نيكولا" يهبط بأكثر من 6% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة "نيكولا" الأمريكية لصناعة الشاحنات الكهربائية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل حاد جتى هبط إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019.



يأتي ذلك وسط مبيعات مكثفة تعرض لها سهم الشركة بالتزامن مع الضغوط على أسهم شركات الصناعة وقطاع التكنولوجيا.



وتراجع سهم "نيكولا" أدنى مستوى 10 دولارات، وهو مستوى حددته شركة الأغراض الخاصة الاستصمارية "فيكتول كيو" بعد استحواذها على "نيكولا" في عام 2018.



كانت "نيكولا" قد تعرضت لصفعة قوية في الآونة الأخيرة بعد فشل صفقة واتفاق مع شركة "جنرال موتورز" لتصنيع شاحنات تعمل بالبطاريات، وذلك بعد توصيل معلومات غير صحيحة للجهات المالية.



وتواجه "نيكولا" وغيرها من شركات السيارات الكهربائية منافسة شرسة من كيانات أبرزها "تسلا" تسعلى لطرح شاحنات تعمل بالبطاريات قريبا.



وفي ختام الجلسة، هبط سهم "نيكولا" بنسبة 6.2% إلى 9.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 10.3 دولار وأقل سعر عند 9.5 دولار.