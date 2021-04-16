شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا الممكن".. بنك مصر يطرح إعلان رمضان 2021 بتحفيز قدرات المصريين على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث دائمًا بنك مصر عن الابتكار والتجديد للوصول إلى قلب المواطن، وإيصال الرسالة الإعلامية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، بأفكار مستوحاة من تاريخيه العريق ودوره الوطنى فى خدمة الاقتصاد المصرى لأكثر من 100 عام.

وكل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك، ينتظر الملايين الإعلان الترويجى لبنك مصر الذى يظل عالقًا فى الأذهان، وجاء إعلان البنك للموسم الرمضان الحالى 2021، بعنوان "أنا الممكن ومش ممكن.. الصعب منى يتمكن"، بصوت نخبة من كبار الفنانين وهم مدحت صالح ومحمود العسيلى ودياب.

ويؤكد بنك مصر دائمًا على أهمية الدراسة العميقة لفكرة الإعلان والتى تستغرق عدة أشهر من التحضير والتجهيز، ويعتمد إعلان بنك مصر لعام 2021 على فكرة التحفيز والتدعيم وبث روح التفاؤل والعزيمة والإيمان بقدرات المصريين على تجاوز التحديات وإطلاق القدرات الكامنة للعمل والنمو ودعم اقتصاد مصر، خاصة فى استنفار الهمم بعد عام 2020 والذى شهد تحدى فيروس "كورونا" والذى أثر على الاقتصاد العالمى.

وحصد إعلان بنك مصر الجديد "أنا الممكن" أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر منصتى التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"يوتيوب"، وضمن الإعلان المذيعة رحمة حسن، أول مذيعة من ذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى فريق النور والأمل.

وتنص كلمات أغنية إعلان بنك مصر الجديد، والتى كتب كلماتها الشاعر أمير طعيمة، على كلمات محفزة على العمل وتجاوز الصعاب، "تلاعبنى ألاعبها وبواجه الدنيا وبأغلبها.. وتشكك وأنا واثق فيا واللحظة الصعبة بأعديها.. فراك وماليش مالكة لو حتى السكة ماهيش سالكة.. أستاذ فى الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها".

"أنا سايق مركبى والكورة فى ملعبى.. أنا قدك يا حياة مهما تكركبى.. أنا ماشى فى سكتى مهما هتلخبطى.. أنا عارف قوتى فبراحتك خبطى.. أنا الممكن مش ممكن الصعب منى يتمكن .. أنا حرفى ما بغلبش تبعدنى الدنيا مابتعبش".