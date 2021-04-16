شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى أزمة مواصفة الأمان للبوتاجاز وتأجيل شهر لدراسة الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تطبيق مواصفة الأمان الجديدة للبوتاجاز المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، أخذت منحني جديد بعد اجتماع المصانع مع الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي والذى انتهي بمنح المصانع مهلة شهر تقريباً تقوم خلال الوزارة بمزيد من الدراسات حول تطبيق هذه المواصفة.

واجتمعت المصانع مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إمكانية قيام الهيئة بتصنيع خامات الأمان ( مفتاح الأمان) البوتاجاز تمهيدا لتطبيق المواصفة الجديدة، خاصة أن مهمات الأمان يتم استيرادها من الخارج.

وفى وقت سابق أكد مصدر حكومى، أن المواصفة صادرة منذ عام 2017 لكن المصانع لم تلتزم بها منذ صدورها رغم أن جميع المصانع كانت على علم بها ، وأنها ملزمة تهدف فى المقام الأول لصالح المواطن للوصول إلى أفضل أمان لأن البوتاجاز منتج موجود فى كافة المنازل ولابد من جعله بمواصفات أمان تجنبا للحوادث.

وأشار المصدر إلى أن المصانع المنتجة لديها قدرة على التحول للأمان الكامل، والتعلل بتأخرهم لاستيراد الخامات والمكونات أمر غير واقعى لأن المواصفة منذ 2017 وهناك مصانع قائمة بالفعل ملتزمة بتطبيقها منذ هذا التاريخ.

وأوضح المصدر، أن الرقابة الصناعية ستجرى حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بمدى تطبيق المواصفة الجديدة في البوتاجاز وستسحب عينات من المصانع والأسواق لتحرى التزام الشركات.

فى حين تري المصانع بقطاع صناعة البوتاجاز أن تطبيق المواصفة الجديدة يحتاج عامين لأن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة فى مصر حاليًا.

ووكشف الغرفة الهندسية، أن المصانع تنتج حاليا حوالى 30% من انتاجها فقط بالأمان نظرًا لارتفاع ثمنه والاحتياج إلى عماله مدربه ومعامل متخصصه وعدم ادرك المستخدم النهائى بهذه الخاصية والتعود على الاستخدام بدون أمان وصعوبة تسويقه وصيانته وتنتج 70% بدون أمان كامل لسهوله تسويقه ورخص ثمنه وسهولة الصيانة وذلك حفاظا على توفير سيوله نقديه لاستمرار العمل و الانتاج ودوره راس المال.