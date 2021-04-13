شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 7.40 ريال وذلك خلال تداولات الاسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 7.21 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6.60 ريال. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط