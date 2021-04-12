شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يرتفع مرة اخرى -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة اخرى خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 41.30 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 42 فلس كمستوى اول ثم 46 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 39 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 40.5 وبين مستوى المقاومة هو 43.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد