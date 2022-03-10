«مجموعة ليدر» تطلق دراسة حول خصائص ومتطلبات استدامة المدن الذكية
ارتفاع توقعات التضخم في أستراليا
يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم في أستراليا خلال الشهر الحالي إلى 9ر4% وهو أعلى مستوى له منذ .2012وأشارت وكالة...
«البليهشي» يستعرض مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية لتقييم ركائز إدارة الأصول والمرافق
«البليهشي» يستعرض مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية لتقييم ركائز إدارة الأصول والمرافق
ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 9.3%
أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال شباط/فبر...
المؤشر الياباني يصعد 1.58% عند بداية التعامل
المؤشر الياباني يصعد 1.58% عند بداية التعامل