5 فئات.. لاند روفر تكشف عن جيل جديد من "رينج إيفوك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لاند روفر عن النسخة الأحدث من طراز رينج روفر إيفوك والمقرر طرحها خلال الأيام القلية المقبلة.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك وأبرز الفئات، والتكلفة التي سيطرح بها.

الجديد بنسخة 2021



وقال الموقع ،أبرز ما تميز به الطراز الجديد،منظومة تقنية جديدة تطورها الشركة بخلاف أنظمة شحن لاسلكي للهواتف، وهوت سبوت Wi-Fi.





الأسعار

وتوفر ماركة لاند روفر 5 فئات من طراز إيفوك بنسخته الجديدة،الأقل S بسعر 44,350 ألف دولار، والأعلى R-Dynamic HSE بتكلفة 54,450 ألف دولار.

المحرك

وتتوفر كافة فئات طراز لاند روفر إيفوك 2021، بمحرك 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 246 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، ونظام دفع خلفي AWD.





التقنيات

و كشف موقع "كار أند درايفر"، عن القدرات التقنية التي يطرح بها طراز إيفوك 2021، وتشمل شاشة معلومات جديدة بقياس 10.0 بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بعدد من الأنظمة الحديثة أبرزها Pivi Pro و أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر إنترنت لاسلكي، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية به، أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة، ونظام للقيادة شبه الذاتية.