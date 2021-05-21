العاهل السعودي يجدد موقف بلاد الداعم للحق الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة تبذل جهودا متواصلة مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إنه "كلف وزير الخارجية بمواصلة التحرك السعودي في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة، من أجل دعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته".

بدوره، شكر الرئيس عباس، خادم الحرمين الشريفين على المواقف السعودية الداعمة لشعبنا، والتي تأتي استكمالا لمواقف المملكة المشرفة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، عبرت وزارة الخارجية، عن ترحيب الحكومة السعودية بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وثمنت الجهود التي بذلتها مصر، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت السعودية تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.