شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان يهزم ريم غزالي.. حسناء الدراما الجزائرية تكتفي بـ38 عاما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السرطان يهزم ريم غزالي.. حسناء الدراما الجزائرية تكتفي بـ38 عاما

الخميس 18 مارس 2021

توفيت، الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي عن عمر ناهز 38 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.



ونشرت نجمة برنامج "ستار أكاديمي" سلمى غزالي فيديو مؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي، نعت فيه شقيقتها بـ"ابتسامة ودموع الحزن" ودعت لها بالرحمة.

وقالت سلمى غزالي: "فارقتنا غزالة الجزائر، ما فارقتني الابتسامة لأنني أعرف أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل والأحسن"، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالرحمة.

وتابعت قائلة بابتسامة غطتها دموع الحزن: "متأكدة أن الله سيعطيها أشياء حلوة كثيرا.. هكذا يحس قلبي.. الله يصبر والدتي ووالدي ويعطيهم القوة.. الحمد لله على رحمتك يا رب.. الله أكبر".

ومنذ بداية مارس تصدرت النجمة الراحلة ريم غزالي الترند الجزائري على موقع "تويتر" بوسم "#الله_يشفيك_ريم_غزالي" بأكثر من 5 آلاف تغريدة دعت كلها لها بالشفاء من مرضها الخطر.

ونشرت حينها شقيقة ريم غزالي منشورا بعدة لغات، طلبت فيه من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأثنت في المقابل على رفض الفنانة "استغلال مرضها لاستعطاف جمهورها بعدما فضلت مقاطعة مواقع التواصل"، وقالت: "لطالما احترمت فيك عدم استغلال الضعف و المرض من أجل الشهرة".

وعانت الفنانة الجزائرية الراحلة ريم غزالي منذ عدة سنوات من مرض السرطان، واضطرت لاستئصال ورم من الدماغ بعد عملية جراحية عاجلة لإنقاذها من فقدان الذاكرة والبصر نتيجة الورم، وهي العملية التي تكللت بالنجاح.

غير أن مرض السرطان عاد لاختراق دماغ وجسد "ريم"، ودخلت مستشفى في باريس منذ أبريل/نيسان 2019، إلى أن تدهورت حالتها الصحية في الشهر الأخير.

وآخر ما نشرته الفنانة ريم غزالي عبر حسابها على "أنستقرام" كان في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، صورتها وهي ترتدي لباس وقبعة قائد الطائرة، وقالت فيه: "أحضري لي الطائرة.. كفى.. خفف علينا يارب".

وجاءت معظم منشوراتها معبرة عن اشتياقها لعائلتها وبلدها، خصوصاً بعد أن أجبرها المرض على المكوث في باريس لأكثر من عامين.

وأعلنت الراحلة ريم غزالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 للمرة الأولى عن إصابتها بمرض السرطان في الدماغ، وقالت إنها "المحاربة لطالما حاربت ولازالت تحارب، نعم ريم غزالي، تلك الفتاة التي لا تمل وتحب وتتقن العمل أمام الكاميرا ووراء الكاميرا، هي الآن تحارب المرض وحولها سندها أخوها أحمد لطالما وقف ولا يزال".

وتابعت: "ريم غزالي كل من حولها يحبونها يساندونها، أما عن والدها السيد غزالي، حياته كلها ريم، ولها أم ليست ككل الأمهات، ولها زوج يحترمها ويساندها في حياتها العملية والعادية، ريم جمهورك يقف وقفة قلب واحد ويدعو لك بالشفاء، وأملنا بالله كبير إن قدرة الله تفوق قدرة الأطباء".

نجمة متعددة المواهب

وتعد الفنانة الراحلة ريم غزالي من نجوم الجيل الجديد بالجزائر، وبرزت للمرة الأولى في الموسم الثالث من برنامج "ستار أكاديمي" وخلفت فيه شقيقتها "سلمى" التي شاركت بالبرنامج ذاته في موسمه الثاني.

ولدت الفنانة ريم غزالي في 29 يونيو/حزيران 1982 في الجزائر العاصمة، وعُرفت بجمالها، حيث حصدت لقب "ملكة الجمال" عام 2004 بعد مشاركتها في مسابقة "جمال لوكس" المحلية، وشاركت بعدها في 2005 ببرنامج "ستار أكاديمي 3" عام 2005.

بعد زواجها من المنتج نبيل بن ناصر، دخلت الفنانة ريم غزالي مجال التمثيل والإنتاج السينمائي والدرامي، وكان أول عمل درامي أنتجته في رمضان 2018 بعنوان "الملكة هيدورة" وبث على معظم القنوات الجزائرية.

كما شاركت في أعمال سينمائية ودرامية أخرى، بينها "المفتش الطاهر"، وقدمت برامج تلفزيونية كان من أشهرها "الواعرة" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة بالجزائر ومنطقتي المغرب العربي وفرنسا.

كما طرحت ألبوماً غنائياً بعنوان "غرامو" من كلمات رضا شريف وألحان أحمد العتباني، وحققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع التواصل.