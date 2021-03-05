شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع أسعار تذاكر السينما.. والجمهور يقدم 100 ألف شكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت هيئة حقوق المستهلك الرئيسية التابعة للصين بإنذار العارضين الصينيين بضرورة التوقف عن رفع أسعار تذاكر السينما بشكل تعسفي والاستعداد لمواجهة رد فعل المستهلكين العنيف، حيث كان ارتفاع أسعار تذاكر السينما أحد أعلى فئات شكاوى المستهلكين بشأن عطلة رأس السنة الصينية الكبيرة في البلاد، وفقًا لجمعية المستهلكين في الصين.

وحسب موقع variety تم تقديم أكثر من 100000 شكوى تتعلق "بخدمات السينما" إلى نظام مراقبة الرأي العام عبر الإنترنت بين 11 فبراير و19 فبراير، وهي الفترة من ليلة رأس السنة القمرية وحتى ما بعد العطلة الرسمية مباشرة، كانت الشكاوى الأكثر شيوعًا هي أن تذاكر السينما باهظة الثمن وأن الأشخاص لم يتمكنوا من حجز التذاكر.

صدرت الموافقة علي طرح فيلم "Nomadland" بإصدار محدود في الصين بدءًا من 23 أبريل، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع China Film، علي أن يكون موعد العرض لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث من المتوقع أن يكون الموعد هو الاختيار الأفضل، وسيقام حفل الأوسكار في 26 أبريل المقبل بلوس انجلوس .

والفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو، وهو العمل الذي عرض بمهرجان القاهرة في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

فرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق وأن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.