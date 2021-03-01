شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور يوسف شعبان الذي لم يستكمله فى مسلسل "ملوك الجدعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا النجم الكبير يوسف شعبان مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ90 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وشيع جثمانه من مستشفى العجوزة لمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث توفى دون استكمال دوره فى مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد فى العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويجسد يوسف شعبان خلال أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" شخصية كبير الحارة التى يعيش فيها بطلا المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، وهو رجل حكيم يلجأ إليه الكثير من الناس ليكون الحكم العادل بينهم، وقرر القائمون على العمل الاستغناء المشاهد المتبقية له خلال احداث العمل لاسيما أنه صور معظم مشاهده المهمة.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فى الدراما كان المسلسل التاريخي "أوراق التوت"، بطولة صابرين، وكمال أبو ريا، محمد رياض، وسيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج هاني إسماعيل، وكان من المقرر أن يؤدي شخصية الوليد بن المغيرة خلال أحداث مسلسل سيف الله قبل أن يتوقف نهائيا.