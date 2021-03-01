شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يعتذر عن مسلسل "المدينة" بسبب الشنب فى "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إسلام إبراهيم اعتذاره عن المشاركة في بطولة مسلسل "المدينة" أمام النجمة دنيا سمير غانم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بسبب راكور الشنب الذى يظهر به في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى والذى يتم تصويره حالياً للعرض في رمضان أيضاً، ومن الصعب عليه الارتباط بتصوير "المدينة" قبل الانتهاء من دوره مع الفخرانى.

وكتب إسلام جمال على حسابه بموقع فيس بوك :"للاسف يا جماعة انا مش هقدر أكون السنة دي في مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب في مسلسل نجيب زاهي زركش رغم ان كان باقيلي عشر مشاهد فقط... قدر الله وماشاء فعل".



اسلام ابرهيم

مسلسل "المدينة" من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج روزناما مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال ويقدم في 15 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومقرر عرضه على شاشات المتحدة" في رمضان المقبل.

أما مسلسل "نجيب زاهى زركش" فهو بطولة يحيى الفخرانى، أنوشكا، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ورامز أمير، وكريم عفيفى، ورنا رئيس، ومحمد محمود، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التي تظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من العمل، وهو إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.