شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عاشق للحيوانات منذ بدايته الفنية بعد ظهوره بالتمساح فى موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد رمضان، خلال الأيام الماضية على مشاركة جمهوره بصور من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرره عرضه في شهر رمضان المقبل، ودائمًا يظهر فى الصور وهو يحمل تمساحًا بمنتهى القوة والثقة ولا يخاف منه، كما ظهر أيضًا وهو نائم على ظهر تمساح وفوق رأسه "تمساح".

ولكن بالعودة إلى أعمال الفنان محمد رمضان نجد أنه عاشق للحيوانات منذ بدايته الفنية ودائمًا تظهر معه الحيوانات المفترسة في أعماله وحبه للأسود كثيرًا من أول أفلامه الألماني وقلب الأسد وعبده موته، حيث لا يخشى رمضان الحيوانات المفترسة أبدًا ويتعامل معاها مثل الحيوانات الأليفة.

كما دخل الفنان محمد رمضان في منافسة مع حيوان اللايجر، وتمكن من التغلب عليه، عن طريق سحب الحبل من فمه، أثناء رحلته لدبى، وكتب الفنان محمد رمضان على الفيديو: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش"، وظهر أثناء ترويضه لكوبرا ضخمة ووضعها على كتفه.



الفنان محمد رمضان



الفنان محمد رمضان



الفنان محمد رمضان



الفنان محمد رمضان

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى قبل تصوير أحد المشاهد.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.

وأطلقت شركة سينرجى التريلر الأول للمسلسل، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مرتديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.