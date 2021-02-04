شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 تصريحات وراء تصدر سالى عبد السلام التريند.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لم تتخيل المذيعة سالى عبد السلام أثناء تقديمها برنامج "قصة حقيقية" على شاشة القناة الأولى فى التليفزيون المصرى أن تتطرق وهى على كرسى المذيع إلى قصتها الحقيقية، والتى ما إن تطرقت لها خلال دقائق من وقت حلقتها حتى تصدرت التريند بصورة كبيرة واستحوذت على اهتمام الكثيرين.

فخلال البرنامج التى تدور أحداثه حول قصص حقيقية لأناس يشاركوها بحكاياتهم، تطرقت سالى عبد السلام خلال حلقة الأمس إلى حياتها الشخصية وتحدثت بصراحة حول أمر لم تتحدث عنه في وقت سابق له علاقة بكسرة تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة حينما تحول حلم زفافها والتحضير له إلى كابوس استيقظت عليه.



سالى عبد السلام

وقالت سالى عبد السلام خلال البرنامج عدة تصريحات قوية نرصد أبرزها فى التقرير التالى..

البداية من "أن أغلبية اللى بقينا نعرفهم ما بقوش أد المسئولية".

لم تكتفى سالى عبد السلام بذلك وقالت بعد ذلك "كتير أوى ما بقوش رجالة".

سالى عبد السلام : كنت ممنية نفسى المرة دى بكتب الكتاب والزفاف

وأضافت بعد ذلك أنها كانت تستعد لحفل زفافها، إلا أنها صدمت فى النهاية بعدما تم إلغاء حفل زفافها رغم أنه كان من المفترض أن يتم في نفس الشهر.



سالى عبد السلام فى صورة أخرى

واستطردت سالى عبد السلام حديثها بأن القصص التي تسمعها وتتوالى على البرنامج في كل حلقة، خففت عنها، وقالت فى تصريح آخر خلال الحلقة :

"حكاياتكم خففت عنى وجبرت خاطرى"، وتابعت : "انا كتير كنت باجى البرنامج معيطة، من كتر ما كنت ممنية نفسى أنى هكتب كتابى خلاص واتزف واتجوز".

تصريح آخر قالته سالى عبد السلام حين قالت : "بسمع كتير ان انا متنكة، رغم ان اختياراتى كلها مش عايزة غير المودة والرحمة".

سالى عبد السلام وخلال نفس الحلقة أدلت بتصريح آخر قالت فيه أن المذيع عنده حصانة، حين أكدت أنها تمازح المقربين من وقت لآخر حول أن أى شخص قد يضايقها ستقول فى برامجها.

وتعد سالى عبد السلام من أبرز المذيعات ممن تألقن فى البداية عبر الإذاعة من خلال برامج عديدة قدمتها طيلة مشوارها وحققت بها نجاحاً كبيراً قبل تحولها لمذيعة على شاشة التليفزيون، حيث قدمت أكثر من برنامج ناجح آخرها برنامج "قصة حقيقية".