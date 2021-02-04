شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى عن حرصها على زيارة قبور الفنانين: أهلى وبيوحشونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع الإعلامية بوسى شلبى بعلاقات قوية مع كل الوسط الفنى ولا تقتصر علاقتها بهم على مجرد العلاقة بين المذيعة والمصدر أو الفنان الذى تجرى معه لقاء إعلامياً فقط، بل تراها دائماً فى المناسبات السارة والحزينة وفى أوقات المرض والشدة تقف إلى جوار الفنان وأسرته، كما يظهر ذلك حتى فى بعد وفاة الفنانين فى حرصها على زيارة مقابرهم وإحياء ذكراهم، وهو ما فعلته فى إحيائها للذكرى الأولى لوفاة كل من الفنانتين الكبيرتين ماجدة نادية لطفى.

وعن حرصها على زيارة مدافن الفنانين قالت بوسى شلبى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنها تعتبر الفنانين أهلها لأنها تربت وهى تراهم جميعاً فى بيت أسرتها.

وأوضحت "أختى الإعلامية أحلام شلبى كانت تجمعهم بها علاقات قوية فنشأت وأنا أرى الفنانين أهلى وعيلتى"،

وتابعت "أحلام أختى مهدت لى الطريق وكانت لها علاقات قوية بنجوم الفن الكبار ، وجمعتنى بهم وبأبنائهم وأسرهم علاقات قوية منذ صغرى، ومنهم الملك فريد شوقى والفنانات الكبيرات ماجدة ونادية لطفى ورجاء الجداوى وغيرهم".

وأوضحت "حتى لما حبيت محمود عبدالعزيز حبيته كإنسان تعاملت معه كثيراً وكان يزور بيتنا وليس كفنان فقط".

وتابعت الإعلامية التى حرصت أيضا منذ أيام على مرافقة الفنانة غادة نافع فى زيارة قبر والدتها الفنانة الكبيرة ماجدة لإحياء الذكرى الأولى لوفاتها : "أنا كل أسبوع أحرص على زيارة قبر أمى وزوجى الراحل محمود عبدالعزيز ، وأفعل نفس الشيئ مع كل من الفنانين ماجدة ونادية لطفى ورجاء الجداوى، بازورهم زى مابزور أمى ، وكذلك الفنانين الكبيرين محمو ياسين ونور الشريف".

وأضافت متأثرة "كانوا عيلتى وجزء من حياتى وبيوحشونى ووفائى ليهم زى وفائى لأمى وعيلتى واتربيت طول عمرى على كدة ".

وأوضحت "أمى كانت دايما تقول المشاركة فى العزاء أهم من المشاركة فى الفرح، وصاحب العزا محتاجك جنبه أكتر ولازم تبقى فى ضهره وتسنده".

وأضافت "باشتغل بقالى 28 سنة وجمعتنى بكل الفنانين ذكريات حلوة وبيعتبرونى أختهم وبنتهم وعندى أسرار كتير عنهم لكن عمرى ما سعيت أبقى تريند ولا أستغل علاقتى بيهم، ولا أعيش بوشين فى حياتى وعلى الشاشة، ولكن أعيش حياتى وعلاقاتى مع الفنانين كما يرانى الجمهور على الشاشة " وتابعت: "زى ما كنت حريصة على زيارة وود الفنانين فى حياتهم، أحرص أيضاً على ودهم وزيارتهم بعد وفاتهم، لأنى اتربيت على الوفاء".