شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يكشف كواليس "وفقة رجالة": أنا ليه أمثل مع ناس بتاعة جوايز ومهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيومى فؤاد عن كواليس أول يوم تصوير فى فيلم "وفقة رجالة " وذلك خلال لقائه بصحبة ماجد والكدوانى وسيد رجب فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة حيث قال بيومى، فى أول يوم تصوير روحت لمخرج الفيلم احمد الجندى وقولته لما تختار كاست فيلم بعد كدا ابقى خد رأى سيد رجب وماجد ناس بتوع جوائز ومهرجانات واحنا ناس مش بتقرأ سيناريو أصلا خليك مع الناس التافهة زى وزى احمد فهمى كدا.

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.